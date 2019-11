La Sicilia sul caos Catania: “La sfida inutile”

“La sfida inutile”, titola così in prima pagina La Sicilia per parlare di quanto accaduto ieri in casa Catania con l’aggressione subita dall’ad dimissionario Pietro Lo Monaco. “Nuovo capitolo della guerra con gli ultras. Insulti (e forse un pugno) contro il dirigente. - si legge ancora – ma non c’è nessuna denuncia alla polizia”. Di spalla un fondo titolato “Il clima d’odio in una società senza anticorpi”.