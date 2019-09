La Stamoa: "La nuova Italia sa essere extralarge"

"La nuova Italia sa essere extralarge. ora Mancini punta al record di Pozzo". questo il titolo che La Stampa dedica a pagina 36 all'Italia di Roberto Mancini: "Sette successi di fila come Trapattoni e Valcareggi: il primato del ct due volte campione del mondo nella stagione '38/'39. Più soluzioni in ogni settore: la vittoria in Finlandia dà forza al progetto azzurro".