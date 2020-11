La Stampa: "30 passaggi e un gol per un'Italia nuova. Il nostro calcio sta cambiando pelle"

vedi letture

L'edizione odierna de La Stampa si sofferma sull'azione che ha portato al secondo gol dell'Italia contro la Polonia, titolando: "30 passaggi e un gol per un'Italia nuova. Il nostro calcio sta cambiando pelle". Da Florenzi a Berardi in un minuto e 17 secondi. Trenta passaggi tutti di fila, Italia a segno e Polonia fuori dal ring. A Reggio Emilia è arrivata la certificazione che la nostra nazionale è al passo con i tempi. Immaginarsi un possesso così lungo era impensabile fino a poco tempo fa, poi la Nazionale di Mancini ci ha abituato ad allenare i giocatori per i club e ora i club ci stanno abituando ad un gioco meno speculativo e più coraggioso. Questo minuto e 17 ha fatto rumore, abituando l'Italia a ciò che accade di solito nei club: il City di Guardiola la tenne 3 minuti, il Napoli di Sarri fece invece gol dopo che tutti e 11 i giocatori in campo toccarono il pallone.