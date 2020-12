La Stampa: "A lezione dalla Juve, show dei bianconeri a Barcellona"

"A lezione dalla Juve, show dei bianconeri a Barcellona". Questo il titolo che La Stampa nell'edizione odierna utilizza al suo interno. La squadra di Pirlo va oltre le aspettative, oltre i pronostici ed oltre i sogni: mai un'italiana aveva segnato 3 gol al Camp Nou in una notte perfetta. Decidono due rigori di Ronaldo e McKennie in un assetto che vede Ramsey ala sui generis che si accentra spesso a spalleggiare CR7 e Morata. Per il Barcellona la crisi è nera, non più circoscritta alla Liga.