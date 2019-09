© foto di Mattia Verdorale

"A tutto derby". Questo il titolo a pagina 34 che La Stampa dedica alla partita più attesa del weekend: ovvero il derby tra Milan e Inter: "C'è Milan-Inter: la capolista cerca il poker di fila per restare isolata in vetta. I rossoneri a caccia di una vittoria per scuotere una stagione partita in sordina".