© foto di stefano tedeschi

Spazio all'attacco del Torino nella sezione sportiva de La Stampa: ""AAA cercasi gol a Torino". Il grosso problema dello stadio Grande Torino: non si esulta più. La fabbrica del gol granata si è inceppata, clamorosamente, e da 201 minuti i tifosi del Toro vanno in bianco: non vedono scivolare nella porta avversaria neanche l'ombra di un pallone, mentre ne hanno contati quattro alle spalle di Sirigu. L'ultimo ricordo è la volée sottomisura di Zaza, uno che tra l'altro è uscito fuori dai radar e a gennaio sarà ceduto.