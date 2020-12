La Stampa: "Addio Champions e nervi tesi. Solo lo scudetto salverà Conte"

In casa Inter la delusione è fortissima dopo l'eliminazione in Champions, ma la proprietà non è intenzionata a cambiare in corsa. Ne è sicura La Stampa, che scrive: "Adesso, però, c'è un solo epilogo possibile: lo scudetto. Nemmeno la Coppa Italia potrebbe salvare la stagione. Il club ha chiesto a Conte e ai giocatori di lasciarsi alle spalle l'eliminazione europea per puntare al primo posto in Serie A". I nerazzurri, da qui a maggio, sono programmati esclusivamente "su uno schermo tricolore". E fino ad allora Massimiliano Allegri dovrebbe restare sullo sfondo.