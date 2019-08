La Stampa: "Affari di famiglia"

© foto di stefano tedeschi

Oggi la tradizionale amichevole di Villar Perosa per la Juventus, ed il quotidiano torinese La Stampa titola: "Affari di famiglia". Il rito diventa un test per Paulo Dybala, che presterà particolare attenzione al calore dei tifosi dopo i tentativi di cessione messi in pratica dalla società. Rischio forfait per Maurizio Sarri al suo "battesimo" sulla panchina bianconera: il tecnico è stato colpito da una sindrome influenzale. Appuntamento alle 17 per il consueto abbraccio dei tifosi, prima che la stagione entri nel vivo.