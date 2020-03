La Stampa: "Allarme Juve: Rugani positivo"

L'edizione odierna de La Stampa titola oggi nella sua sezione sportiva: "Allarme Juve: Rugani positivo". Primo caso di contagio in Serie A. Daniele Rugani della Juventus è risultato positivo al coronavirus Covid-19. È stata la società bianconera a comunicarlo in tarda serata, specificando che il difensore è "attualmente asintomatico". Tra i professionisti, è il terzo caso ufficiale, dopo King Udoh della Pianese e Alessandro Favalli della Reggio Audace, protagonisti in Serie C.