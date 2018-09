La Stampa: "Allarme rosso. Per CR7 in arrivo una giornata"

© foto di Imago/Image Sport

"Allarme rosso": La Stampa sceglie questo titolo per aprire le proprie pagine sportive, dedicate anzitutto all'attesa per la Juventus relativamente al destino di Cristiano Ronaldo. "Orgoglio e rabbia - scrive il quotidiano - Ronaldo non si dà pace per l'espulsione. Giovedì prossimo la squalifica Uefa. In arrivo una giornata".