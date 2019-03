La Stampa: "Allegri e Agnelli, una tregua per la Juventus"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juventus questa sera torna in campo per la sfida con l'Udinese, ma sui quotidiani trovano spazio le dichiarazioni del tecnico bianconero Max Allegri nella conferenza stampa di ieri. "Allegri e Agnelli, una tregua per la Juve: 'Siamo in sintonia, futuro a fine stagione'", titola La Stampa. Il tecnico bianconero ha svelato un incontro avuto a cena col presidente Agnelli, un modo buono per rasserenare l'ambiente in vista del ritorno di Champions con l'Atletico. Ma il discorso contrattuale, a quanto pare, è stato rimandato al termine della stagione.