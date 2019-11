© foto di stefano tedeschi

Non si placano gli animi a Napoli dopo gli ultimi giorni complicati, così l'edizione odierna de La Stampa titola: "Alta tensione a Napoli: danni all'auto di Zielinski". Quarantotto ore dopo l'intrusione nella villa di Allan a Pozzuoli, un nuovo episodio di criminalità ha avuto come vittima un calciatore azzurro: ignoti, domenica mattina, hanno danneggiato l'auto di Piotr Zielinski, mandando in frantumi il finestrino dal lato passeggero e rubando stereo e navigatore. Nonostante la cautela degli inquirenti, è difficile non collegare gli episodi alla dura contestazione di parte dei tifosi, innescata quasi una settimana fa dall'ammutinamento dopo la partita di Champions con il Salisburgo, quando la squadra si è rifiutata di tornare in ritiro come aveva deciso la società.