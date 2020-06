La Stampa: "Ancora guai per il Toro: ko anche Ansaldi"

"Ancora guai per il Toro: ko anche Ansaldi". Questo il titolo a pagina 29 che La Stampa dedica al Torino e agli infortuni: "Un'altra defezione in vista per il Torino che sabato alle 19:30 inaugurerà in casa il ritorno del campionato. Ansaldi molto probabilmente salterà il Parma a causa del solito polpaccio destro che lo tormenta da inizio anno".