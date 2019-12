© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Sfida a distanza". E' questa l'apertura della sezione sportiva del quotidiano La Stampa, che oggi in edicola si sofferma sul confronto tra Juventus e Inter, che scenderanno in campo oggi rispettivamente contro Udinese e Fiorentina. Riparte dunque il duello per lo scudetto dopo le gioie (bianconere) e i dolori (nerazzurri) della Champions League. La Vecchia Signora è costretta a inseguire, ma può temporaneamente scavalcare Conte scendendo in campo alle 15, sei ore prima rispetto ai meneghini.