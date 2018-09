La Stampa apre con la Nations League: "Alba azzurra"

© foto di Federico De Luca

"Alba azzurra", titola il quotidiano La Stampa in apertura delle sue pagine sportive. La prima sfida di Nations League contro la Polonia, in programma questa sera, sarà il primo vero battesimo per il neo ct Roberto Mancini. Nel girone dell'Italia presente anche il Portogallo che per queste convocazioni ha rinunciato a Cristiano Ronaldo.