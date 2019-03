La Stampa apre con lo 0-0 a Francoforte: "Rimpianto Inter"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Rimpianto Inter", titola questa mattina La Stampa nella sua apertura delle pagine sportive. I nerazzurri nell'andata degli ottavi di Europa League contro l'Eintracht non sono andati oltre lo 0-0 nonostante un primo tempo ben giocato in cui Brozovic ha pure sbagliato un calcio di rigore. Nel ritorno a Milano, fra una settimana, mancherà anche Lautaro Martinez per somma di ammonizioni (oltre, probabilmente, a Mauro Icardi).