La Stampa apre con Milan-Juve e la sfida di CR7: "L'incantesimo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"L'incantesimo". E' questo il titolo con cui La Stampa apre la sua parte sportiva nell'edizione odierna. Il riferimento è al solito Cristiano Ronaldo, che in carriera ha segnato in 85 stadi in tutto il mondo e San Siro è uno dei pochi che non figura in questa lista speciale. Vuole sbloccarsi proprio stasera, CR7, sfatando anche il tabù Milan.