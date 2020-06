La Stampa: "Assi di Coppa"

L'edizione odierna de La Stampa apre la sezione sportiva approfondendo la situazione delle quattro semifinaliste di Coppa Italia, le prime a tornare in campo: "Assi di Coppa". Non sembra vero, e forse in parte non lo sarà mai con gli stadi vuoti e le migliaia di vittime da ricordare, ma il nostro calcio esce finalmente dal virtuale regalandosi un ritorno alla normalità con un vernissage di lusso. L'importanza delle sfide, gli schemi degli allenatori o la voglia dei giocatori tornano così a riempire un'attesa che rischiava di diventare infinita. Il tempo di disinnescare le ultime trappole-polemiche di Palazzo, oggi si terrà il Consiglio federale che boccerà la proposta del blocco delle retrocessioni avanzata dalla Serie A, e poi si farà sul serio in campo.