La Stampa "Balo c'è ma non si vede. Fuori lui l'attacco cambia passo"

"Balotelli c'è ma non si vede. Fuori lui l'attacco cambia passo". Il quotidiano La Stampa quest'oggi in edicola boccia in maniera netta la prestazione fornita ieri a Bologna da Mario Balotelli. La prima sfida di Nations League contro la Polonia è finita 1-1. "Ennesima occasione sprecata da SuperMario - si legge -, già dolorante nel riscaldamento e poi uscito dopo un'ora. Mancini: 'Non è al top'. E lunedì a Lisbona perderà il posto da centravanti".