"Balotelli, una pallonata ai tifosi razzisti". Così titola questa mattina in prima pagina, in taglio basso, l'edizione odierna de La Stampa a proposito dell'episodio di razzismo avvenuto ieri in Hellas Verona-Brescia. Dopo Roma, scrive il quotidiano, sospesa per pochi minuti anche il match di ieri per dei cori razzisti nei confronti dell'attaccante del Brescia.