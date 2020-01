© foto di Alessio Del Lungo

La Stampa in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno, a pagina 37, all'Inter con questo titolo: "Barella porta i nerazzurri in semifinale. E San Siro applaude Eriksen". Decide un gran gol del centrocampista dopo le reti di Candreva e Caceres: Fiorentina ko, Conte sfiderà il Napoli. Il tecnico sperimenta un nuovo modulo su misura per il danese che debutta a gara in corso.