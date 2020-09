La Stampa: "Belotti azzurro ha il Toro in testa: "Con Giampaolo ci divertiremo"

vedi letture

"Belotti azzurro ha il Toro in testa: "Con Giampaolo ci divertiremo". Titola così all'interno della sua sezione sportiva La Stampa sulle parole del Gallo Belotti: "Il Gallo guarda all'Europeo 2021 ma pensa anche al nuovo ciclo granata: "Ci guida un maestro". Allenatori come maestri di calcio. Definizione un po' abusata, spesso azzeccata e, a Torino, di gran moda. Marco Giampaolo lo è per chi del Toro incarna lo spirito e dà l'esempio e per chi in granata ha intenzione di restare, se non a vita, di sicuro nel prossimo futuro".