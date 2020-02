vedi letture

La Stampa: "Belotti, digiuno record. Caccia al gol perduto per risollevare il Toro"

"Belotti, digiuno record. Caccia al gol perduto per risollevare il Toro": così La Stampa nella sua sezione sportiva. L'attaccante granata non sta attraversando un momento brillante. Il pubblico granata non vede esultare Belotti tra le mura amiche da 149 giorni (2-1 al Milan) e otto partite giocate in casa. Per il Gallo è il digiuno in carriera più lungo davanti ai suoi tifosi, mentre in generale non segna da 6 giornate consecutive (ultimo sorriso la doppietta alla Roma a inizio anno). Domani il Parma.