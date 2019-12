La Stampa: "Belotti e poi Zaza per la Spal. Il Toro deve usare la testa"

"Belotti e poi Zaza per la Spal. Il Toro deve usare la testa". Titola così La Stampa sui granata che stasera affrontano al Grande l'ultima della classe, la Spal. Resta comunque un dubbio in attacco nella mente del tecnico Mazzarri che in conferenza ha affermato come nel suo 2019 ci sia molto di buono: "Belotti o Zaza è stato il rompicapo che ha occupato i pensieri del tecnico granata fino a ieri sera e che, in parte, farà altrettanto questa mattina perché il capitano non ha più alcun ricordo della lesione all' anca subita il 23 novembre e perché l' ex attaccante del Valencia sta attraversando il momento più brillante da quando è arrivato a Torino e non sfruttarlo può suonare come un autogol. Alla fine, la sensazione è che toccherà al Gallo prendersi la scena in avvio con Zaza pronto a dare una mano in corso d' opera visto che i patti sono chiari e Zaza è il vice Belotti".