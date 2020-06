La Stampa: "Bentornato calcio. La Juve vola in finale"

vedi letture

L'edizione odierna de La Stampa riserva al calcio un'importante spazio in prima pagina, titolando: "Bentornato calcio. La Juve vola in finale". Non è stata una bella partita: zero gol, poche emozioni, tracce evidenti di stanchezza. Prevedibile, dopo tre mesi di stop, e comunque, per i calciofili in astinenza, è sufficiente: la sete di pallone viene comunque placata, tornano il gusto del gioco e il batticuore del risultato. Lo zero a zero premia la Juventus in virtù dell'uno a uno dell'andata, le assegna la finale di Coppa Italia e la possibilità di inseguire il primo trofeo della stagione.