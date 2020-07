La Stampa: "Black out Juve: il Milan la travolge 4-2"

"Black out Juve: il Milan la travolge 4-2". In taglio alto sulla propria prima pagina titola così La Stampa in edicola stamani sulla partita di ieri sera: "Bianconeri avanti di due gol rimontati e battuti dal Milan. I rossoneri segnano tre reti in cinque minuti, poi dilagano. Incredibile Milan. Minato nella serenità dalle intempestive scelte societarie, continua a incantare nel segno di Pioli e dopo aver battuto la Lazio si ripete a San Siro contro la Juventus".