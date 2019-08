© foto di stefano tedeschi

La sezione sportiva de La Stampa oggi in edicola apre con i grandi rifiuti dell'estate, titolando: "C'è chi dice no". Tra capricci e irrigidimenti mai come quest'anno il mercato è stato condizionato dai grandi rifiuti, con i top club italiani e non solo alle prese con giocatori che respingono tutte le offerte pervenutegli, basti guardare Mauro Icardi. Paulo Dybala ha respinto tutte le avances dall'Inghilterra, mentre Gareth Bale non si lascia sedurre dalle offerte faraoniche dalla Cina. E poi c'è Higuain, con il fratello-agente che ha dichiarato che il Pipita in Italia giocherà solo con la maglia bianconera: niente spazio ad aperture quindi.