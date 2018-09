La Stampa: "C'è troppo Bale per questa Roma"

Le 20 squadre di Serie A cominciano ad alzare i giri in vista del campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi: ATALANTA BOLOGNA CAGLIARI CHIEVOVERONA Allenamento pomeridiano per i gialloblù di mister Lorenzo D’Anna a Veronello. Oggi è stata disputata...

Serie A, live dai campi - Chievo, partitella in famiglia

Triestina, Il Piccolo: "Subito cin-cin, cinica come una big"

Piacenza, Franzini: "Siamo al blocco totale, non vedo prospettive serie"

Serie C, Girone A, le designazioni arbitrali della 2^ giornata

Serie C, Girone B, le designazioni arbitrali della 2^ giornata

Serie C, Girone C, le designazioni arbitrali della 2^ giornata

Virtus Francavilla, in arrivo l'ex Akragas Moncada

Serie C, 1^ giornata: Albissola-Olbia 2-3

Pordenone, Misuraca: "Felice di proseguire in un club ambizioso"

Ds Feralpisalò: "Berlusconi-Galliani a Monza? Valore aggiunto per C"

L'Entella in B fa felice anche la Viterbese. Girone A più vicino

Serie C, il Corriere della Sera sui ripescaggi: "Colpo di scena"

Entella, Gozzi: "Per la prima volta una sentenza a nostro favore"

Serie C, rinviate sei gare di campionato

Ternana, Ranucci: “La nostra battaglia per la giustizia non si arresta”

Catania, Biancola in prestito all'ACR Messina

Serie C, cambio di data e ora per tre gare della 3^ giornata

"C'è troppo Bale per questa Roma. Il Real riparte da dove aveva finito" è il titolo con il quale La Stampa analizza il ko per 3-0 incassato dai giallorossi al Bernabeu. "Il gallese nuovo leader del Madrid senza Ronaldo: giallorossi travolti oltre il risultato".

