© foto di Alessio Del Lungo

"Mazzarri non ha ultimatum". Queste le parole di Urbano Cairo, presidente del Torino, che La Stampa riporta al suo interno, a pagina 34, questa mattina. Granata a Novarello per sfuggire alla contestazione. L'allenatore è confermato, ma la sfida di Coppa Italia contro il Milan di Pioli sarà decisiva: mai un punteggio così pesante in casa.