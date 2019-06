Sulle pagine de La Stampa di oggi si parla anche di Torino. In particolar modo viene affrontata la questione dell'addio ai granata di Gianluca Petrachi, ora libero di accasarsi alla Roma. La querelle, durata svariate settimane, si è risolta grazie a un giovane giocatore nel giro della Nazionale Under 19, che verrà ceduto al Torino come risarcimento. Si tratta dell'esterno sinistro Freddi Greco, nato in Madagascar ma adottato e cresciuto in Italia. Come ds al posto di Petrachi verrà promosso Bava.