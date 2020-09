La Stampa: "Casting Juve, in risalita Suarez: chiesto lo status di comunitario"

"Casting Juve, in risalita Suarez: chiesto lo status di comunitario e offerto un indennizzo al Barça". Titola così La Stampa a pagina 36 sul probabile acquisto di Suarez: "Cittadinanza italiana: l'attaccante in consolato per avviare le pratiche. Non c'è intesa per la buonuscita: il club bianconero pronto a intervenire. Tutto aperto. Il casting offensivo della Juventus va avanti. Edin Dzeko e Luis Suarez, che hanno già trovato un accordo di massima sul contratto, restano in cima alla lista di gradimento".