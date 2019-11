© foto di Alessio Del Lungo

"CastroBilly il predestinato ora danza in Nazionale". Questo il titolo che utilizza La Stampa al suo interno, a pagina 34, sul centrocampista dei viola. La sorpresa della Fiorentina - si legge - al debutto in Serie A e con un passato da ballerino, ha già convinto il ct della Nazionale Roberto Mancini che in carriera ha allenato squadre blasonate come Manchester City ed Inter.