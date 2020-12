La Stampa: "Cento volte Ronaldo: un nuovo traguardo per la storia della Ju

"Cento volte Ronaldo: un nuovo traguardo per la storia della Juve". Questo il titolo a pagina 37 che La Stampa dedica al fuoriclasse bianconero. Ad agosto 2018 il debutto in bianconero, domani a Marassi CR7 raggiungerà la tripla cifra con la maglia bianconera. Cento presenze, ventotto mesi dopo il suo debutto, e i suoi numeri valgono più delle parole: ha segnato 77 reti in 99 partite. Il Genoa prepara una "gabbia" per fermarlo. Con lui in attacco ci sarà Dybala o Morata, a cui è stata ridotta la squalifica e quindi sarà disponibile.