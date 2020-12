La Stampa: "Champions, ottavi di nobiltà. 21 coppe sfidano le tre italiane"

"Champions, ottavi di nobiltà. 21 coppe sfidano le tre italiane", titola stamane La Stampa. Tredici titoli per il Real Madrid, sei per il Bayern campione in carica e due per il Porto. In tutto fanno 21 e mai il sorteggio aveva riservato alle italiane avversari tanto nobili. La Juventus trova un Porto terzo in campionato e che evoca piacevoli ricordi, come la Coppa delle Coppe vinta nel 1984. Sarà il ritorno a casa di Cristiano Ronaldo, da rivale. Lui, con lo Sporting nel cuore, non sfida il Porto dal 2009: con il Manchester United segnò la rete in trasferta che diede la qualificazione ai Red Devils. Poi Lazio e Atalanta, che hanno 70 giorni per preparare le sfide a Bayern Monaco e Real Madrid: in biancocelesti dovranno vedersela con lo strapotere offensivo dei tedeschi, mentre l'Atalanta prima deve risolvere i casi interni.