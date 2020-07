La Stampa: "Chiesa fa felici Toro e Genoa: i granata al match point salvezza"

"Chiesa fa felici Toro e Genoa: i granata al match point salvezza". La Stampa nella propria sezione sportiva dedica spazio ai granata e alla gara decisiva di stasera col Genoa: "La tv accesa e il pieno di buonumore. Toro-Genoa in agenda nel tardo pomeriggio di oggi è cominciata ieri sera quando da via del Mare è arrivato l'assist più dolce: Fiorentina vittoriosa grazie al redivivo Chiesa e alle sgommate di Cutrone e salentini nei guai fino al collo a cinque tappe dal traguardo. Al Grande Torino, così, c'è in gioco una fetta di tranquillità, maggiore per Belotti e soci se dovessero sfruttare quello che si presenta come un vero e proprio macht point salvezza: mandare fuori giri il Genoa significherebbe mettersi in salvo".