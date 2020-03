La Stampa: "Chiuso per virus: il calcio inizia a fare i conti"

"Chiuso per virus: il calcio inizia a fare i conti". Questo il titolo a pagina 29 che La Stampa dedica al calcio data l'emergenza Coronavirus anche nello sport: "Partite rinviate, squadre in quarantena e scenari che cambiano continuamente. Il calcio ai tempi del coronavirus naviga a vista, ma inizia a fare i conti con un quadro tanto inedito quanto preoccupante. Non solo a livello di campo, con i giocatori che nelle loro case provano a tenersi in forma come possono, ma soprattutto per i bilanci dei club. La Serie A ieri ha confermato la volontà di «concludere il campionato» dopo una video conferenza con le società, ma è concreto il rischio di un blocco prolungato con ingenti danni economici".