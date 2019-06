© foto di stefano tedeschi

Taglio alto dell'edizione odierna de La Stampa dedicato alla Juventus, con titolo: "Colpo Juve, De Ligt in bianconero". Secondo il quotidiano torinese i bianconeri verseranno nelle casse dell'Ajax 70 milioni di euro e fisseranno la clausola rescissoria del giovane centrale olandese a 150 milioni. Sembra ormai tutto fatto dunque per il forte centrale classe 1999, protagonista della cavalcata dell'Ajax in Champions League. I bianconeri hanno superato la concorrenza di Paris Saint Germain e Barcellona.