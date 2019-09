© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Stampa titola in prima pagina, in taglio basso, sul colpo esterno del Torino ai danni dell'Atalanta: "Colpo Toro, è in testa con Juve ed Inter". I granata di mister Mazzarri si impongono per 3 a 2 sull'Atalanta al Tardini di Parma, portandosi così a quota sei punti dopo due giornate, e andando in testa al campionato in compagnia di Juventus ed Inter. Apre le marcature Kevin Bonifazi, poi la rimonta bergamasca con la doppietta di Duvan Zapata, infine il nuovo ribaltamento granata firmato Berenguer ed Izzo.