La Stampa: "Come tagliare gli stranieri. Brexit strategy in Inghilterra"

Interessante approfondimento sulla Premier League sulle pagine de La Stampa, che titola: "Come tagliare gli stranieri. Brexit strategy in Inghilterra". Nelle scorse ore c'è stato un incontro fra la federazione e i club di Premier per scongiurare l'effetto extra comunitari. Sul tavolo una proposta per limitare a 12 i giocatori non britannici nelle rose delle squadre. Ad oggi solo 7 club sarebbero in regola con la nuova norma, di questi solo 2 nelle prime 10 posizioni della classifica.