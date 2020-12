La Stampa commemora Paolo Rossi e titola in prima pagina: "Pablito per Sempre"

vedi letture

L'edizione odierna de La Stampa piange in prima pagina Paolo Rossi, scomparso l'altro ieri: "Pablito per sempre". Il riferimento è al nome che gli è stato associato quando diventò simbolo della vittoria del Mondiale di Spagna '82. Era un ragazzo come noi - si legge - il quale ci restituì fiducia. L'ex calciatore soffriva di un tumore ai polmoni che nella serata del 9 dicembre non gli ha lasciato scampo, portandolo via alla sua famiglia, gli amici e tutti coloro che hanno ammirato le sue gesta sui campi da gioco con il pallone tra i piedi.