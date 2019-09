© foto di Giulio Falciai

"Commisso, Juve voglio batterti senza insulti". Così titola in prima pagina, in taglio alto, l'edizione odierna de La Stampa sulla Fiorentina. In vista della gara di domani, alle 15, il presidente della società viola, Rocco Commisso, ha dichiarato: "Juventus, domani al Franchi voglio vincere senza insulti".