La Stampa compone la griglia: "Juve in pole, Napoli e Inter più vicine"

E' scoccata l'ora di dare vita ad un nuovo campionato. Mercato ancora in corso, ma Serie A alle porte, vicinissima. Alle 18 l'esordio della Juventus, alle 20.45 il secondo match del Napoli, prima e seconda forza dell'ultima stagione. Valori confermati secondo La Stampa, con una terza squadra pronta ad inserirsi: "Serie A al via. Juve in pole, Napoli e Inter più vicine", è il titolo del quotidiano. Accanto poi focus sui bianconeri: "La prima. Senza Sarri, con Ronaldo. Debutto al buio per i bianconeri".