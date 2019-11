La Stampa: "Conte a Torino per un 'derby' che non può fallire"

© foto di Alessio Del Lungo

"Conte a Torino per un 'derby' che non può fallire". Questo il titolo che La Stampa al suo interno, a pagina 35, dedica questa mattina all'Inter. Dopo 5 anni e mezzo dal suo addio alla Juventus l'ex allenatore bianconero torna a sfidare i granata in una gara di Serie A che vale i tre punti. Ancora 5 assenti nelle fila nerazzurre: Sensi, Politano, Asamoah, Gagliardini e Sanchez.