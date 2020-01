© foto di stefano tedeschi

"Conte, attacco al tabù Coppa Italia", è il titolo nelle pagine interne dell'edizione odierna de La Stampa. Dopo la maratona introduttiva del Toro-Genoa durato fino a mezzanotte, da oggi gli ottavi di Coppa Italia entrano nel vivo: sette sfide secche in tre giorni con tutte le big in diretta e in chiaro. Domani toccherà a Sarri contro l'Udinese, stasera lo precede Conte che sfida il Cagliari. Per i nerazzurri la Coppa nazionale potrebbe essere qualcosa di molto simile a una scocciatura. Diventa invece un'opportunità se si considera che l'Inter non vince nulla ormai dal 29 maggio 2011, quando a chiudere il suo ciclo da padrona fu proprio la Coppa Italia alzata a Roma dopo il 3-1 sul Palermo.