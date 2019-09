© foto di stefano tedeschi

Antonio Conte domani cerca il 5 su 5 in partenza, così l'edizione odierna de La Stampa titola: "Conte e gli avvii sprint: viene, vede e vince All'Inter è già da record". Era successo nella Juventus e nel Chelsea, sta capitando anche nell'Inter. Che, non a caso, per interrompere un digiuno che dura dal 2011, ha puntato tutto proprio su Antonio Conte. Nessuno bravo come lui a incidere così tanto e in fretta sulle sue nuove squadre: lo diceva il suo passato, con gli scudetti conquistati al primo colpo a Torino e a Londra, lo conferma l'impatto in nerazzurro sulla Serie A.