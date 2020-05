La Stampa: "Conte, non cambio politica estera"

L'edizione odierna de La Stampa apre in prima pagina con le parole del Premier Conte: "Non cambio politica estera". Ieri Mark Esper, il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, attraverso un'intervista rilasciata proprio a La Stampa aveva lanciato un avvertimento a non dare spazio a russi e cinesi, oggi il nostro governo affronta tale avvertimento con calma olimpica. "L'Italia - dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, richiesto di un commento - nel momento di massima necessità, ha chiesto e ricevuto aiuti da molti Paesi. Tra questi vi sono stati anche la Cina e la Russia. Abbiamo gestito tali aiuti in totale trasparenza sia verso la nostra opinione pubblica sia verso i nostri alleati".