© foto di Alessio Del Lungo

La Stampa in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 36, uno spazio per l'Inter con le parole di Antonio Conte: "Ora siamo pronti". I nerazzurri stasera in casa del Borussia Dortmund dopo la vittoria dell'andata cercheranno di finire l'opera: anche un pareggio sarebbe utile ai fini del passaggio del turno.