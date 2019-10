La Stampa: "Conte ospita il Parma e snobba Agnelli"

"Conte ospita il Parma e snobba Agnelli". Così titola in taglio alto in prima pagina l'edizione odierna de La Stampa sui nerazzurri. L'inter, infatti, in questo turno di Serie A ospiterà il Parma reduce da una grande vittoria per 5-1 contro il Genoa. Intanto il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, snobba lo juventino Agnelli.