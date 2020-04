La Stampa: "Conte, soldi a imprese e a chi non ce la fa"

vedi letture

"Conte, soldi a imprese e a chi non ce la fa", titola l'edizione odierna de La Stampa in prima pagina. Nuovo decreto in arrivo per sostenere le imprese e chi ha perso il lavoro. Il governo aggiunge 10 miliardi per la produzione, e nel frattempo anche da Bruxelles si prepara un robusto piano contro la disoccupazione. Allarme di Confindustria: crollo del PIL fino al 6%. Ieri altri 4053 contagi, numeri simili al giorno prima.