© foto di Alessio Del Lungo

Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa hanno fatto discutere e l'allenatore dell'Inter trova infatti spazio all'interno de La Stampa, a pagina 36, questa mattina. L'ex tecnico della Juventus ha espresso il suo parere sul VAR: "Non capisco come giudica". Nerazzurri oggi impegnati alle 18:00 sul campo del Bologna.